Eve Dönüş Yok filminden gişe rekoru! Pandemide ilk oldu

Örümcek Adam serisinin son filmi, dünya genelinde yaklaşık 905 milyon dolar hasılat yapan Çin yapımı "Changjin Gölü'ndeki Savaş" filmini geride bırakarak 2021'in en çok hasılat yapan filmi unvanını da elde etti.

2019'DAN BERİ İLK KEZ

Medya veri analiz şirketi Comscore'a göre, 1 milyar doların üstünde hasılat yapan son film 2019 yılında vizyona giren "Yıldız Savaşları: Skywalker'ın Yükselişi" idi.

Salgının ikinci yıl dönümü yaklaşırken, hiçbir Hollywood yapımı bu seviye bir hasılatı geçemedi.

Hafta sonunun ardından Marvel Sinematik Evreni filmi "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"un hasılatı 1,05 milyar dolara ulaştı.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Box Office Türkiye verilerine göre Türkiye'de 17 Aralık'ta vizyona giren film, toplamda 1 milyon 327 bin 674 kişi tarafından izlendi ve 33,5 milyon TL hasılat elde etti.

Eve Dönüş Yok filmi, kimliği açığa çıkan Örümcek Adam'ın, bu konuda Dr. Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor. Yönetmen koltuğunda Tom Watts'ın oturduğu filmin başrollerinde Tom Holland ve Zendaya yer alıyor.

Öte yandan Sony ve Disney ortak yapımı film dünyanın en büyük sinema pazarı olan Çin'de henüz gösterime girmedi.

Comscore verilerine göre, 2019 yılında vizyona giren "Örümcek Adam: Evden Uzakta" filmi, gişe hasılatında 1 milyar dolar seviyesinin üstüne çıkan ilk Örümcek Adam filmi olmuştu.

Bu film aynı zamanda elde ettiği 1,132 milyar dolarlık gelirle, Örümcek Adam filmleri arasında en yüksek hasılat elde eden film olarak da kayıtlara geçti.

"Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" filmi öncesinde ise James Bond filmi "No Time to Die" 774 milyon dolar hasılat ile hem pandeminin hem de 2021'in hasılat rekortmeni unvanını elinde tutuyordu.