Eve giren hırsız, suçüstü yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesindeki eve hırsızlık yapmak için giren S.A., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

13 Haziran 2019, Perşembe 18:26
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Eve giren hırsız, suçüstü yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, Hisar Mahallesi’ndeki eve hırsızlık amacıyla birinin girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

TELEVİZYONU ÇUVALA KOYARKEN YAKALANDI

Adrese gelen ekipler, S.A.’yı, evdeki LCD televizyonu çuvala koyarken yakaladı. Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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