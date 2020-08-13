Eve sipariş oranları arttı

Karantina sonrası yeniden açılan kafe ve restoranlarda durum ne? Big Mamma’s’ın kurucusu Nihat Yıldız "Her işletme gibi bütün çalışan kadrolarımızla birlikte tası tarağı toplayarak karantina sürecini evlerimizde bolca dinlenerek ve sağlığımızı koruyarak geçirdik. Çalışanlarımızı bu pandemi sürecinde tabi ki de olması gerektiği gibi asla yarı yolda bırakmadık. Biz, çalışanlarımızla beraber bir aileyiz." diyerek pandemi sonrası süreç ile ilgili açıklamalar yaptı.

"1 Haziran sonrası açılan kafelerimizde yeni normale göre her işletmede olduğu gibi ortalama olarak yüzde 60 oranında müşteri azalması yaşadık. Covid-19 sürecinde eskiye nazaran eve sipariş oranımız yüzde 20-30 civarında arttı. Genel gözlemimiz, yeme içme alışkanlıkları pişmiş, pişmemiş yemeklere göre değişti. Müşteriler daha çok pişmiş gıda kullanımını tercih ediyor. Fakat biz mutfaklarımızda son derece tedbirli ve hijyen kurallarına uygun çalışıyoruz. Markamızın güvenilirliği ve tercih edilmemizin en büyük sebeplerinden biri de en başta mutfak kalitemizdir.

"Tabi ki bu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin genel temizlik ve sağlık kurallarına bireysel uymaları en önemlisi. Bizler de işletme olarak maskesiz olarak kafelerimizde oturma alanları dışında dolaşılmaması için uyarılarımızı yapıyoruz. Maskesi olmayan müşterilerimize maske takdim ediyoruz. Her masamızda dezenfektan suyumuz mevcut. Masalar haricinde kafelerimizin sık kullanılan alanlarında da dezenfektan sularımız hazır. Müşterilerimizin güvenlikleri için kafemize girdikleri anda ateşlerini ölçerek sağlık durumlarını kontrol ediyoruz." diyen Yıldız bir de uyarıda bulundu: 1 Haziran itibari ile işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalı.

Misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi, tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. Ayrıca, kafe giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmelidir. COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalıdır. Sorumlu personelce protokole uyulması sağlanmalıdır.