Eve ve ofise kahvaltı siparişleri arttı

Online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti, 67 ildeki 10.5 milyon kullanıcısının 2018 yılı siparişlerini inceleyerek, son dönemde siparişlerde hızlı bir artış yaşanan kahvaltı ve kahve trendi raporunu açıkladı. Kahvaltı siparişlerinde 2016’dan bugüne 4 kat artış yaşandığını ortaya koyan rapora göre; son üç yılda kahvaltı restoranlarının ciroları 2 kattan fazla arttı.

MENEMEN VE POĞAÇA

2018’de peynir, zeytin, domates, salatalık, reçel, bal, kaymak, yumurta gibi yiyecekleri içeren kahvaltı tabağı en çok sipariş verilen ürün oldu. Yemeksepeti’nin mobil uygulamasında da kahvaltı siparişleri yüzde 75 oranında artış gösterdi. Siparişlerin kimisi ofise kimisi de eve söylendi. Favori ürünler ise kahvaltı tabağı, menemen, kaşarlı poğaça, simit, zeytinli açma oldu.

GENÇLERİN TERCİHİ

Rapora göre; Yemeksepeti’ndeki kahvaltı siparişlerinin yüzde 40’ını 19-24 yaş arasındakiler verdi. Kahvaltı siparişinde şampiyon yaş ise 23 oldu. Kullanıcıların en çok sipariş verdiği saatler 10.00 ile 11.00 arası olurken, geleneksel Türk kahvaltısına rağbet arttı. Siparişlerde kahvaltı dışında öne çıkan bir diğer ürün ise kahve oldu.

ÜÇ BÜYÜK İL KAHVECİ

Rapora göre, Yemeksepeti bünyesinde yer alan kahveci sayısında geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 85 artış yaşandı. Kahvenin eve sipariş oranında yüzde 63, ofise siparişlerinde ise yüzde 55 artış oldu. En çok sipariş verilen kahve türü latte olurken, yüzde 58 oranla kadınlar erkeklere göre daha çok kahve tüketti. İstanbul, Ankara ve İzmir’de en çok sipariş verilen kahve türü latte oldu.