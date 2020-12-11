Everest Yayınları, Hasan Ali Toptaş ile yollarını ayırdı

Yayınevinden yapılan açıklamada “Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. İletişim Yayınları’ndan yapılan açıklamada da yazar Aslı Tohumcu tarafından taciz suçlaması yöneltilen Bora Abdo ile yayın ilişkisinin sonlandırıldığı bildirildi.

Ödül geri alındı

Öte yandan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 2020 yılı için yazar Hasan Ali Toptaş’a verileceği duyurulan Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün geri alındığını açıkladı. Açıklamada, “Bağımsız bir şekilde değerlendirme yapan Ödül Değerlendirme Kurulunca, 2020 yılı için ödülün Toptaş’a verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Toptaş hakkında çıkan taciz haberleri, tüm duyanları olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Bu nedenle Toptaş’a ödül verme kararını geri aldığımızı kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı. Karar gerekçesinde “İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” denildi.







