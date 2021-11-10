Ekonomi Evergrande, resmen temerrüde düştü

Evergrande, resmen temerrüde düştü

Ekonomi

Evergrande, resmen temerrüde düştü

Evergrande, 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi. Çin'in emlak devi resmi olarak temerrüde düştü.

10 Kasım 2021, Çarşamba 23:51 Son Güncelleme:
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Çin Merkez Bankası Mali Piyasalar Dairesi Başkanı Zou Lan, "Evergrande Grubu'nun borç yükümlülükleri içinde finansal yükümlülüklerin oranı üçte birden az. Borç verenler ise göreli olarak dağınık halde. Tek tek finans kurumlarının maruz kaldığı riskler çok düşük." açıklamasını yapmıştı.

AA

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