Evergrande, resmen temerrüde düştü

Çin Merkez Bankası Mali Piyasalar Dairesi Başkanı Zou Lan, "Evergrande Grubu'nun borç yükümlülükleri içinde finansal yükümlülüklerin oranı üçte birden az. Borç verenler ise göreli olarak dağınık halde. Tek tek finans kurumlarının maruz kaldığı riskler çok düşük." açıklamasını yapmıştı.

AA