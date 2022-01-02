Everton Cenk Tosun için bu kez kiralama bedeli istiyor
Beşiktaş daha önce Everton'dan Cenk Tosun'u bedelsiz olarak kiralamıştı. Benzer bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, olumsuz cevap aldı.
02 Ocak 2022, Pazar 10:08 Son Güncelleme:
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İngiliz basınında Beşiktaş’ın Cenk Tosun’u bedelsiz kiralamak için teklif yaptığı ancak Everton kulübünün ise asgari düzeyde bir teklif beklediği bildirildi. Mavi-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı.
Ancak İngilizler Everton’ın az da olsa bir ücret beklentisi içerisinde olduğunu belirtti. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Everton’un Cenk Tosun’un ayrılmasıyla yaklaşık 1.5 milyon sterlin tasarruf yapacağına dikkat çekildi.
Milliyet
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