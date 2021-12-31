Everton Cenk Tosun ile yolları ayırıyor

Everton'da Cenk Tosun ile yollar ayrılıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre, devre arası Cenk, Everton'dan ayrılacak. Rafa Benitez'in gözden çıkardığı milli oyuncu için Beşiktaş her zamanki gibi istekli. Golcü açığı olan Beşiktaş, Cenk'in kararını bekleyecek.

Cenk ise sakatlığının ardından Avrupa'da yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Avrupa'da bir türlü istediği oyunu sergileyemeyen oyuncu, ikinci bir maceraya atılmak istiyor.