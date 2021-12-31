Everton Cenk Tosun ile yolları ayırıyor
Milli forvet Cenk Tosun, sakatlıktan döndükten sonra Everton'da maç kadrolarına girmeye başlamıştı. Ancak düzenli süre alamayan Cenk, Everton'da gözden çıkarıldı. Oyuncuyla devre arası yolların ayrılması gündemde.
31 Aralık 2021, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
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Everton'da Cenk Tosun ile yollar ayrılıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre, devre arası Cenk, Everton'dan ayrılacak. Rafa Benitez'in gözden çıkardığı milli oyuncu için Beşiktaş her zamanki gibi istekli. Golcü açığı olan Beşiktaş, Cenk'in kararını bekleyecek.
Cenk ise sakatlığının ardından Avrupa'da yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Avrupa'da bir türlü istediği oyunu sergileyemeyen oyuncu, ikinci bir maceraya atılmak istiyor.
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