Evgin Ailesi yemekte buluştu
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, ailesiyle birlikte Sevgililer Günü yemeği yedi
Erol Evgin, 47 yıllık eşi Emel Evgin’in organizasyonuyla; oğlu Murat Evgin, kızı Elvan Evgin Sheehan, damadı Oliver Sheehan ve torunları Erol, Ozan, Erem Erol ile Sevgililer Günü yemeğinde buluştu.
Evgin ailesi, yemek sonrası objektife gülümseyerek poz verdi.
Fotoğraftaki isimler (Soldan sağa): Oliver Sheehan, en büyük torunu Erol, kızı Elvan Evgin Sheehan, ortanca torunu Ozan, Murat Evgin, Murat Evgin’in oğlu Erem Erol, Emel Evgin.