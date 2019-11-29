Evi işaretlenen alevi aile ilk kez konuştu: Ayrışmaya izin vermeyeceğiz

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi’nde bir evin duvarına kırmızı boyayla ‘X’ işareti yapılıp “Defol Alevi” yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Evin sahibi 60 yaşındaki Bayram Şenal, yaşananları Hürriyet’te anlattı.





"Husumetli olduğumuz herhangi biri yok"

25 yıldır aynı mahallede oturduğunu belirten Şenal, “Bu mahallede çocuklarımızı büyüttük. Böylesine çirkin bir olayla daha önce hiç karşılaşmadık” dedi. Salı sabahı köpeğine mama vermek için saat 10 civarında kapının önüne çıktığında yazıyı gördüğünü anlatan Şenal, şöyle devam etti, “Kırmızı sprey boya ile ‘Defol Alevi’ yazılmış ve çarpı işareti konulmuş. Hemen oğlumu aradım. Bana polise haber vermemi kendisinin de hemen geleceğini söyledi. Polisi ekipleri geldi, yazının fotoğraflarını çektiler. Daha sonra ise yanlarında getirdikleri siyah sprey boya ile yazıyı kapattılar. Husumetli olduğumuz herhangi biri yok." dedi.





"Mezhepsel konuşmaları yapmayı zulüm sayarız"

Şenal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evimiz tenha bir yerde. Geceleri içki içmeye gelenler bile oluyor. Bu olay tedirginlik yarattı. 25 yıldır yaşadığım mahallede birkaç gündür diken üstündeyim. Bize ‘çocuk işi’ dediler. Hiçbir çocuk gece bu ıssız yere gelemez. Büyük insanlar bile korkuyor, tedirgin oluyor. Bize bu tedirginliği yaşatanların bulunmasını istiyoruz. Yeşil mahalle sakinleri olarak bizler mezhepsel konuşmaları yapmayı bile zulüm sayarız. Mahallede çarşıda bakkalda bile muhabbeti olmaz. Aleviymiş Sunniymiş aslolan insanlıktır. Kim ya da kimler yaptıysa ayrışmaya izin vermeyeceğiz.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hesabı sorulacak

Tepki çeken sözlerle ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, “Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır.” demişti. İçişleri Bakanı Soylu ise "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.





MHP de sessiz kalmadı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da Türkiye'yi utandıran olayla ilgili olarak, "Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir" demişti.



