Evi olan herkesi ilgilendiriyor! 1500 lira cebinizde kalsın...

İşte Posta gazetesi yazarı Bilal Emin Turan’ın yazısı:

Tam kapanma, kısıtlamalar ve evden çalışma düzeni... Koronanın meydana getirdiği değişim evde daha çok zaman geçirmemize neden oluyor. Çoğu kişi bu zamanda ertelenen ev işlerini, tadilat ve tamiratları aradan çıkardı. Şimdi ise boya badana vakti. Havaların ısınmasını fırsat bilip biraz sabırla boya işini kendisi yapabilen, 1.500 liralık tasarruf sağlayabilir. Peki nasıl? İşte renklerin hesabı...

MALİYET AVANTAJINA DEĞER

Koronavirüsten kurtulmak için 1 yıldan uzun süredir mücadele içindeyiz. Kısıtlamalar, kapanmalar ve izole yaşam biçimi, bu dönemde hayatımızı kökten değiştirdi. Birçok kişi evden çalışma düzenine geçti. Evde çalışmayanlar da kısıtlamaların etkisiyle artık evlerde daha çok zaman geçiriyor. Bu durum can sıksa da fırsata dönüştürülebilir. Havaların ısınmaya başladığı bu dönemde ihtiyaç duyulan boya badanayı yapmak gibi... Üstelik bu fırsat, maliyet avantajını da beraberinde getiriyor.

YENİLENMEK İÇİN FIRSAT

Kış boyu yanan soba ve kalorifer isi, duvarların rengini ve odanızın kokusunu değiştirir. Sigara tüketimi, rutubet de varsa ev her yıl boya ister. Ev boyamak zahmetlidir ama gözünüzde o kadar da büyütmeyin. Eşyaları ‘boya damlası gelmesin’ diye derleyip toplamak en zorudur. Daha önce elinize hiç fırça almamış olsanız dahi başladıktan sonra hızla adapte olduğunuzu göreceksiniz. Denemekten korkmayın. Ayrıca bu işi ailecek eğlenceye dönüştürebilirsiniz.

PEKİ İŞE NEREDEN BAŞLAMALI?

İşe koyulmadan önce malzemelerin hazır olması gerekiyor. Yeterli miktarda boya, fırça, rulo, eşyaları korumak için plastik örtü, boya kabı ve hassas noktalarda maskeleme için bant işinizi görür. Bu malzemelerin içinde en maliyetli olan ve hesabı çok iyi yapılması gereken ürün ise boya. Boyalar piyasada genellikle 1, 2.5, 3.5, 7.5 ve 15 litre şeklinde satılıyor. 2.5 litre boya 10-15 metrekare, 7.5 litre boya ise 30-40 metrekarelik bir alan için yeterli oluyor. 80-90 metrekare alanı 15 litre (20 kilogram) boya ile 2 kat boyayabilirsiniz. Ayrıca 10.5 litrelik (17.5 kilogram) tavan boyası ile 90 metrekarelik evin tavanını yine 2 kat boyamak mümkün.

EŞYALARI ORTAYA TOPLAYIN

Tüm malzemeleri hazırladıysanız artık boyaya başlayacağınız odada hazırlık yapma zamanı gelmiş demektir. En kestirme yol boya badana yapılacak odadaki eşyaları dışarı çıkarmak. Ancak bu boya işini ağırlaştıran bir yöntem. Bunun yerine eşyaları odanın ortasında toplayın. Üstlerini de hışır denilen koruyucu naylonla iyice kapatın. Boya yapmaya başlamadan önce duvarların tozunu alın. Duvarların dökülmüş kısımlarını spatula yardımıyla temizleyin. Duvardaki çatlak ve delikleri alçıyla kapatmayı unutmayın. Eğer duvarlarınız ahşap bir bölümle birleşiyorsa, boyama sırasında ahşap kısma boya bulaşmaması için maskeleme bandı çekin.

NE KADAR GEREKTİĞİ NASIL HESAPLANIR?

Tabii son dönemde tüm dünyada başta emtia olmak üzere birçok sanayi malının fiyatı yükseldi. Boyama sonucunda 1-2 litre dahi boyanın artmaması, ürün sarfiyatının minimum düzeyde kalması, kazanılacak avantajın daha yüksek olmasını sağlar. Gerekli olan boya hesabını yapmak için işlem basit. Tek tek duvar ölçmeye de gerek yok. Ustaların pratik hesabı şöyle: Zemin kaç metrekare ise duvar boyama alanı bunun yaklaşık üç katıdır. Örneğin zemin 30 metrekare (bir kenarın uzunluğu 5, diğerininki 6 metre) ise boyama alanınız yaklaşık 90 metrekaredir. Boya alırken bu hesap işinize yarar. Net metrekare ve boy ölçüsü için Google’dan ‘boya hesaplama’ yazarak arama yaptığınızda, boya markalarının hesaplama araçlarını görebilirsiniz. Boyayı internetten almayacaksanız, yapı marketine veya boya satan esnafa danışmanızda da fayda var.

FİYATLAR NE OLDU?

Boya fiyatlarında tam 1 yıl öncesine göre iki kata varan bir artış olması dikkat çekiyor. Geçen yıl bilindik markaların 15 litre iç cephe boya fiyatları 200 liradan başlıyordu. Bu yıl ise 370-400 liradan başlıyor ve 1.000 liraya kadar çıkıyor. Tavan boyası ise nispeten daha ucuz. 10.5 litrelik tavan boyasının fiyatı 120 lira civarında. Bilindik markaları tercih ederek yapacağınız boya alışverişinde kabaca cepten 500 lira para çıkacaktır.

SİLİKONLU MU PLASTİK Mİ?

Boya seçiminde kafaları renk kadar boya çeşidi de karıştırıyor. Yağlı boya, plastik boya, saten, su bazlı boya... Bunların içinde en uygun fiyatlı olan ise plastik boya. Her türlü yüzeye uygulanabildiği gibi maliyeti nispeten daha düşük. Fakat silinme özelliği yok. Silinebilir ve yıkanabilir uzun ömürlü olan silikonlu boya ise plastik boyalara göre 150-200 lira daha pahalı.

RENGİ SEÇERKEN NE YAPMALI?

Boya firmalarının renk kartelası ile sizin duvardaki renk aynı olmayabilir. Eski boyanın tonu, evin ışık alma durumu renk tonunu etkiler. Bu yüzden en garanti yol lokal uygulamadan geçiyor. Yani seçtiğiniz renkten 0.5 kilo alıp boyayacağınız duvarda deneyin. Son dönemde mat ve koyu renk boyalar da sıkça tercih ediliyor. Ancak evde geçen zamanda ferahlık ve genişlik hissi ihtiyacı oluşabilir. Bu yüzden açık ton renkler tercih edilebilir.

BAŞKA NELER LAZIM?

1 adet iç cephe boya rulosu 20 santim: 18-30 lira

1 adet 20 (4x5) metrekare plastik koruyucu örtü (hışır): 13-19 lira

1 adet parmak rulo 10 santim: 9-16 lira

1 adet kestirme fırça 3 numara: 13-20 lira

1 adet kazıma spatulası numara 10: 16-20 lira

1 adet rulo tavası (boya kabı) 32x36 cm: 18-23 lira

1 adet maskeleme bandı: 6-11 lira

1 kilo alçı (delikleri, çatlakları kapatmak için): 7-13 lira

1 çift plastik eldiven: 12-19 lira

TOPLAM: 112-171 lira arası

USTALAR NE İSTİYOR?

Boya dahil malzemeler için cepten çıkacak toplam para 600-650 lira bandında oluyor. İç cephe boyası için gerekli parçalar bazı mağazalarda set halinde de satılıyor. Bu durumda 20-30 liralık bir avantaj oluşuyor. Toplam maliyeti bu yolla 600 liranın altına indirmek mümkün. Boyacılar malzeme dahil 100 metrekarelik 2+1 bir ev için 2 bin 250 liraya kadar fiyat söyleyebiliyor. 120 metrekare 3+1 ev için teklifler 2 bin 700 lirayı buluyor. Bu durumda malzemenin niteliği vs. boyacının inisiyatifinde oluyor. Malzemeleri siz alırsanız teklif 800-1.200 lira arası daha düşük oluyor. Evde geçen zamanı da değerlendirip bu işi kendiniz yaparsanız 1.500 lira cebinizde kalır. Biraz yorulsanız da sonucuna değer.

İNTERNETTE DAHA UYGUN

Boya fiyatlarını iyi araştırmakta fayda var. Elinde stok olanlarda fiyat daha makul olabiliyor. Bugünlerde tam kapanma olduğundan internet en iyi alternatif gibi duruyor. E-ticaret siteleri ve pazar yeri platformlarının hemen hemen hepsinde boya satışı var. Bazı sitelerde şu anda belli tutarın üzerindeki yapı market harcamasında anında yüzde 15-20 civarında indirim yapılıyor. Alacağınız renk ve tonu biliyorsanız internet avantajlı. Bayramdan sonra normalleşmeyle yapı marketlerinin ve nalburların açılması fiyat araştırması için alternatif oluşturacak.