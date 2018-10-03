HÜLYA ÇAYLAK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ekim itibarıyla 5 bin 73 konutu satışa sundu. 35 ilde hayata geçirilen konutlar özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Evlerin taksidi bu gruptaki vatandaşların bütçesine uygun olarak 167 liradan başlıyor. Konut fiyatları ise 50 bin liraya kadar düşüyor.

İKAMET ŞARTI

Konut sahibi olmak için başvuranları bazı şartlar bekliyor. Buna göre; alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemiyorlar. Ayrıca, satın alınan konutta, borç bitene kadar alıcının veya ailesinin ikamet etmesi şartı aranıyor. Konutta ikamet edilmediği tespit edilirse sözleşme feshedilebiliyor.

GELİR HESABI

1+1’den 4+1’e kadar farklı konut seçeneklerinin yer aldığı projelere başvurmak isteyenlerin aylık hane halkı gelirinin, en fazla 4 bin 500 TL olması gerekiyor. Konutlar için Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapılması gerektiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan da “Vatandaşlarımız diğer detayları ‘444 86 54’ numaralı ALO TOKİ hattından öğrenebilir” dedi.