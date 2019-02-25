Evi yanan kadın, pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi

Olay, Çin’in Liaoning eyaletinde yer alan Dalian şehrinin Zhongshan bölgesindeki bir apartmanda meydana geldi. Görgü tanıklarınca kayda alınan görüntülerde, 30 yaşında bir kadın evindeki yangın sonrası, çıkışlar kapanınca çareyi camdan sarkarak kurtarılmayı beklemekte buldu. Yarı çıplak halde 8’inci katın pencere kenarına tutunan kadını ve dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE KADINA DA SU SIKTI

Amatör kamera tarafından kaydedilen olayda, evden yükselen dumanlar ve kadının çaresizce beklediği görülüyor. Görüntülerde bir yandan evi söndürmeye çalışan itfaiye görevlilerinin, bir yandan da kadına ve tutunduğu zemine su sıkarak serinletmeye çalıştığı görülüyor. Yangın müdahale sonrası söndürülüyor ve eve giren itfaiye görevlileri kadını içeri çekip kurtarıyor.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan kadın, tanınmaz hale gelene kadar yanmaktansa pencereden sarkmanın daha mantıklı olduğunu düşündüğü için bunu yaptığını ve itfaiyenin tam zamanında geldiğini söyledi.

DHA