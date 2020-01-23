Evidea mağazalaşmaya başlıyor

2019 yılında gerçekleşen yeni ortaklık yapısı sonrasında altyapısal çalışmalarını tamamlayan Evidea, 6 yıl içinde 110 mağaza açmayı hedefliyor. Çoğunluğu alışveriş merkezlerinde yer alacak ortalama 1600 metrekare büyüklüğündeki mağazalarında, tüketicilerin dekoratif fikirler bulup ilham alabileceği bir ev alışverişi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Evidea; evi için alışveriş yapmak isteyenlere, ürünleri makul fiyatlarla sunuyor. Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunmayı vaat ediyor. Bilhassa kadın tüketicileri heyecanlandıracak yeni mağaza konseptiyle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazır olan Evidea’nın sloganı “Burada her şey evim için”.

Yeni konsepti ile ilk mağazasını ekim ayında Ataşehir Metropol İstanbul AVM’de açarak mağazalaşma sürecini başlatan Evidea, 2020 yılında birçok alışveriş merkezinde müşterileriyle buluşmaya devam edecek.



