Ekonomi 'Evim' mağdurlarına müjdeli haber! Ödemeler başlıyor

'Evim' mağdurlarına müjdeli haber! Ödemeler başlıyor

Ekonomi

'Evim' mağdurlarına müjdeli haber! Ödemeler başlıyor

Kamuoyunda ‘evim’ isimleriyle bilinen tasarruf finansman şirketlerinden 21’i 1 Temmuz itibarıyla tasfiye edilmişti.

03 Eylül 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Bu şirketlerin tasfiye sürecinde tek yetkili olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yaşamevim Gayrimenkul ile sürdürülen borcun yapılandırılması görüşmelerinde sona gelindiğini, kayıt kabul işlemlerinin başlayacağını açıkladı. Bu şirket ile sözleşmesi olan vatandaşlar ödemelerini almak için TMSF’ye başvuracak.

BAŞVURULAR NEREYE?

TMSF’den yapılan açıklamada, “Yaşamevim A.Ş.’de tasarrufu bulunan hak sahiplerinin, ıslak imzalı dilekçeler ile şirket merkezine başvuru yapması gerekiyor. Başvuruların ’Tasfiye Halinde Yaşamevim Gayrimenkul Anonim Şirketi Tasfiye Komisyonu’na hitaben yazılacak dilekçeler ile ’Tatlısu mah. Arif Ay sok. No:1/2 Ümraniye/ İstanbul’ adresine ulaştırılması gerekiyor. Mevzuat gereği, telefon ve elektronik posta ile yapılan başvurular işleme konulamayacaktır” denildi.

FAALİYETLERİNE SON VERİLEN FİRMALAR

1- İktisatevim 2- Vizyonevim 3- Doğruevim 4- Finansevim 5- Birikimevim 6- Finalevim 7- Yaşamevim 8- HH Aydın Yatırım Holding 9- İhtiyaçevim 10- Varlıkevim 11- İstek Evim 12- İkizlerevim 13- Destekevim 14- Gerçekevim 15- Değer Tasarruf Gayrimenkul 16- Önceevim 17- Morevim 18- Hedefevim 19- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul 20- Birlikbirikim 21- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul

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