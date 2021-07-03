Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi, Türkiye’de 1991 yılından beri uygulanıyor. Ancak faiz hassasiyeti olanların yanı sıra yüksek kredi maliyetlerine katlanmak istemeyenlerin başvurduğu sistemin yasal bir altyapısının olmaması ve isteyen herkesin şirket kurarak katılımcılardan para toplayabilmesi, önemli riskleri de beraberinde getiriyordu. Son yıllarda bu şirketlerin sayısı da hızla artmıştı.

7 MART'TA YASAL ZEMİNE KAVUŞTU

Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini güvenilir ve denetlenebilir şekilde icra edebilmelerini sağlayacak olan kanun 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun ile şirketlerin sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, deneyimli ve yetkili bir yönetime, yeterli mali güce ve gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyordu.

100 MİLYON LİRA SERMAYE ŞARTI

Getirilen düzenleme ile şirketlerin en az 100 milyon lira özsermayeye sahip olması ve finansal raporlama standartlarına uyum yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyordu. Bu kapsamda şirketlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) 30 gün içinde başvurması şartı vardı. Sermayesi yeten yetmeyen tüm şirketler BDDK’ya başvuru yaptı. Yeterli şartları taşımayanlar bile ‘BDDK’ya başvuru yaptım’ diyerek, para toplamaya devam etti.

YAKLAŞIK 40 BİN MAĞDUR VAR

Geri kalan 6 şirketin değerlendirme süreci (intibak) devam ediyor. Bu şirketler şöyle: Eminevim, Fuzul Gayrimenkul, Sinpaş Yapı, İmece Yatırım, Katılımevim-Meskenfinans (birleşmişti), BirevimÇözüm Tasarruf (birleşmişti). Değerlendirme sürecindeki firmalar faaliyetlerini sürdürebiliyor. Katılımcıların büyük bölümünün değerlendirme sürecindeki şirketlerde olduğu belirtiliyor. Tasarruf finansman şirketindeki katılımcı sayısı yaklaşık 400 bin. Tasfiye edilen şirketlerdeki katılımcı sayısının ise yaklaşık 40 bin olduğu hesaplanıyor.

HANGİ FİRMALAR TASFİYE EDİLDİ

1- İktisatevim

2- Vizyonevim

3- Doğruevim

4- Finansevim

5- Birikimevim

6- Finalevim

7- Yaşamevim

8- HH Aydın Yatırım

9- İhtiyaçevim

10- Varlıkevim

11- İstek Evim

12- İkizlerevim

13- Destekevim

14- Gerçekevim

15- Değer Tasarruf

16- Önceevim

17- Morevim

18- Hedefevim

19- Gelecek Tasarruf

20- Birlikbirikim

21- Tasarruf Organizasyon

KENDİLERİ TASFİYE İSTEYENLER

22- Güvence Tasarruf

23- Benimevim

24- Yenievim

25- Narevim

26- Kumbaraevim

27- Umutevim

28- Ezogelin Tasarruf

29- Pamukevim

FAALİYETİ DEVAM EDEN FİRMALAR

1- Eminevim

2- Fuzul Gayrimenkul

3- Sinpaş Yapı

4- İmece Yatırım

5- Katılımevim ve Meskenfinans birleşme yoluyla intibak

6- Birevim ve Çözüm Tasarruf birleşme yoluyla intibak

PEKİ BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Alınan bilgiye göre; tasfiye edilen ve tasfiye sürecindeki şirketler ile şirket sahiplerinin mal varlıkları dondurulmuş durumda. Şirket sahiplerine yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Yani mal varlıklarını kaçırmaları bu durumda imkansız. Bundan sonraki süreçte; BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tasfiye komisyonu kuracak. Hangi vatandaşın bu şirketlere ne kadar para yatırdığına bakılacak. Daha sonra şirketlerin ve şirket sahiplerinin mal varlıkları kontrol edilecek. Sonra vatandaşların hakları ve menfaatleri zarar görmeyecek şekilde bir tasfiye planı hazırlanacak. Ödemeler şirket ve şirket sahiplerinin malvarlıklarının satışı üzerinden elde edilen parayla karşılanacak. Normalde bu şirketlere yapılan ödemeler, kamu güvencesi altında değil.

ÖDEMESİ DEVAM EDEN VE TOPLU PARA ALANLARIN DURUMU

Eğer sisteme girip şirketin verdiği toplu para ile ev ve araba alındıysa, bu kapsamdaki ödemeler sürecek. Ancak hiçbir mal alınmadığı halde sözleşme gereği şirkete para yatırılmaya devam ediliyorsa bu durdurulacak. Yatan miktar kadar hak, şirketin menkul ve üzerindeki mal varlığından mahsup edilecek. BDDK burada hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışma yürütecek. Yetkililer ayrıca vatandaşları, faaliyetleri durdurulan şirketlere hiçbir surette yeni müşteri olarak para yatırmaması konusunda uyarıyor.

BELGELERLE BAŞVURU YAPIN

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, vatandaşların alacaklı durumlarını kendilerinin belgelemek zorunda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “İspat külfeti alacaklıya ait TMSF’de. Dava açılırsa görevli mahkeme, asliye ticaret mahkemesi ve zaman aşımı 20 yıl. Daha önce yaşadığımız konutzede olayına yakın bir grup bu çerçevede oluşabilir. Tüketicilerin isimleri açıklanan şirketler nezdinde alacakları varsa bunları hemen ilgili tasfiye kuruluşlarına belgeleri ile beyan etmeleri gerekiyor.”