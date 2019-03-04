Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Almanya’da düzenlenen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nın ilki, hem gayrimenkul sektörü temsilcilerinden hem de ziyaretçilerden tam not alınca ikinci fuarın hazırlıkları şimdiden başladı. İlki Almanya’nın Düsseldorf kentinde 8-10 Şubat 2019’da düzenlenen fuarın ikincisi, haziranda Essen şehrinde yapılacak.

ZİYARETÇİLER İSTEDİ

Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık ortaklığıyla düzenlenen fuara, yoğun ilgi gösterilmiş, kapıda uzun kuyruklar oluşmuştu. Fuarda sıcak satış da yapılmıştı. Hem firmalar hem de Avrupa’da yaşayan Türkler yeni fuarların düzenlenmesini talep edince çalışmalar başladı. İkinci fuara, ilkinden daha fazla firmanın ve ziyaretçinin katılması bekleniyor.

BAKANLIKTAN KATKI

Evim Türkiye markasıyla yapılan ilk fuarın yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ikinci fuara da destek verdiklerini açıkladı. Hem firmaların hem de ziyaretçilerin fuardan mutlu döndüğünü belirten Bakan Kurum, “Evim Türkiye Fuarı ile hem Almanya’daki vatandaşlarımız memleketlerinden ev sahibi oldu hem de kârlı bir yatırım yaptılar. Satışlar iç piyasada canlanma yarattı” dedi.

YOĞUN TALEP

8-10 Şubat’ta Almanya’nın Düsseldorf şehrinde yapılan evim Türkiye Fuarı’nın beklentinin de üzerinde bir katılımla gerçekleştiğini belirten Demirören Medya Gazete Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, “Almanya Essen’de haziran ayında gerçekleşecek fuara, şimdiden kayıt yaptıran firmalar var” dedi. Korkmaz, Evim Türkiye markasıyla farklı Avrupa kentlerinde de yer alacaklarını söyledi.

İLK VE TEK FUAR

İSTexpo Genel Müdürü İsmail Sezen, “Türk fuar şirketinin yurt dışında düzenlediği, sadece Türk firmalarının katıldığı ve ziyaretçisi Türk olan ilk ve tek fuara imza attık. fuara katılımın çok yüksek olması yer seçimimizin ne kadar doğru olduğu konusunda bizi haklı çıkardı. Bir sonraki organizasyonumuzu da aynı bölgede yapmaya karar verdik. Haziranda Essen’de gerçekleşecek fuarımıza yine yoğun katılım bekliyoruz” diye konuştu.

HIZLI VE GÜVENLİ

Bakan Murat Kurum, fırsatı değerlendirmek isteyen herkesi ikinci Evim Türkiye fuarı’na davet etti. Yurt dışında yaşayan Türklerin güvenli ve daha hızlı gayrimenkul satın alması için 12 ülkeye tapu ve kadastro temsilcilikleri de açılacağını dile getiren Bakan Kurum, ilk temsilciliğin ise Berlin’de açıldığını ifade etti.

Demirören Medya Gazete Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u (solda) Ankara’da ziyaret ederek, ikinci fuar hakkında bilgi verdi.



