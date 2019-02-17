Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı tam not aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık işbirliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, Türk Hava Yolları resmi ulaşım sponsorluğunda düzenlenen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nın ilki 6-8 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Almanya’nın Düsseldorf kentinde 3 gün boyunca devam eden fuarı 6 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Fuara katılan 76 firma, 15 ilde yer alan 100’ün üzerindeki projesini sergiledi.

SATIŞ DOPİNGİ

Fuarda 400 milyon liralık satış bağlantısı yapıldı. 100 milyon liraya yakın işlem fuar esnasında gerçekleşti. Fuardan, ziyaretçiler de katılımcı firmalar da oldukça memnun ayrıldı. Fuara katılan birçok firma satış yaptı, rezervasyon aldı, projelerini İstanbul’da tanıtmak üzere gurbetçiler ile sözleşti. Yapılan satışlar ve anlaşmalar, hem ekonomiye hem de konut sektörüne moral verdi.

İşte firmaların fuar değerlendirmeleri:

'KALİTELİ PROJELERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, stratejik ortak olarak yer aldıkları bu fuarda birbirinden değerli projelerin Almanya’daki vatandaşlarımızla buluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Sadece Almanya’daki gurbetçilerimizin değil pek çok alman vatandaşının da ülkemizde yatırım yapmaya istekli olduğunu görmek bizleri mutlu etti. gayrimenkul sektörü ekonominin en önemli yapı taşıdır. Bu sektör ülkemizdeki güçlü firmalar sayesinde her gün daha çok gelişiyor.Yurt içinde ve yurt dışında önemli projelere imzalar atılıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Çünkü yapıların gelişmesi demek, mutfak alanında da uzmanlığın, tecrübenin, kalitenin tercih edilmesi demek. ‘Lineadecor projelerinize değer katar’ mottosuyla 28 yılı aşkın süredir önemli projelere imza atıyoruz. Sektörde artık bir danışmanlık rolü üstlenmiş durumdayız. Sektörümüze katkı sağlayacak kaliteli projelere destek vermeye devam edeceğiz.”

'HAZIRLIĞA BAŞLADIK'

Teknik Yapı, Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşım modeli kapsamında hayata geçirdiği Evora denizli ve Evora İzmir projelerini tanıttı. Bilgi alan yaklaşık 530 fuar ziyaretçisinden 3’ü evlerine sözleşme yaparak döndü, 6’sı ise Türkiye’deki akrabaları vasıtasıyla sözleşme yapmak için sözleşti. 4.5 milyon liralık satış sözleşmesi gerçekleştirildi. teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, bir sonraki fuar için şimdiden hazırlık yapmaya başlandığını ifade etti.

1000 KİŞİYİ AĞIRLADI

Evim Türkiye’de 15 proje tanıttıklarını ifade eden Sur Yapı Başkanı Altan Elmas, “Standımızda 1000 kişiyi ağırladık, 250 milyonluk satış görüşmesi yaptık ve 100 milyonluk konut, ofis ve dükkan opsiyonladık. Antalya projemiz yoğun ilgi gördü. Çok sayıda satış görüşmesi yaptık. ayrıca İstanbul’daki projelerimiz için de yoğun ilgi ve taleple karşılaştık” diye konuştu.

İSTANBUL'DA GEZDİRECEK

Polat Holding’in Piyalepaşa İstanbul projesi katılımcıların beğenisine sunuldu. Piyalepaşa gayrimenkul genel Müdürü Kaan Yücel, “oldukça yoğun bir katılım oldu. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın ilgisi bizleri çok memnun etti. Birçok vatandaşımızla bir araya geldik, en kısa zamanda kendilerini İstanbul’da ağırlayıp projemizi de gezdireceğiz” dedi.

DOĞRU ADRES

İhlas Yapı, fuara Bizim Evler 7, Bizim Evler 8, Bizim Evler güzelce ve Marmara Evleri 4 olmak üzere 4 projesiyle katıldı. Avrupa’nın bu organizasyon için çok doğru bir adres olduğunu belirten İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, ‘İki kişilik İstanbul gidiş dönüş uçak biletiniz bizden’ kampanyalarının da oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

ŞİMDİ TÜRKİYE ZAMANI

DAP Yapı, 7 projesi ile Evim Türkiye’deydi. Validebağ Konakları, DAPİzmir, Teras Kule ve taksim petek Residence’ın yanı sıra DAP Nişantaşı, DAP Çekmeköy ve DAP Çeşme’de ilk kez ön talep fırsatı sunuldu. gurbetçiye özel 72 ay 0 faiz, bankasız, kefilsiz, senetle ödeme fırsatı sağlandı. Sözleşme yapan gurbetçilerin, Türkiye’ye ulaşım ve konaklama masrafları da karşılanıyor. DAPHolding Başkanı Ziya Yılmaz, şöyle dedi: “dövizin artan alım gücünü 72 ay vade ile destekledik. Fuar katılımcılarına net olarak ‘şimdi Türkiye’den konut almanın tam zamanı’ dedik.”

POTANSİYEL VAR

NEF İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Evim Türkiye’de projelerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, şöyle dedi: “Yaptığımız görüşmelerle gerçekleştirdiğimiz satışların dışında önümüzdeki günlerde de satışa dönüşecek önemli bir potansiyel görüyoruz.”

7 REZERVASYON

İnsay Yapı, ‘Ondörtüç Pendik’ projesini Evim Türkiye Fuarı’na taşıyarak gurbetçilerin beğenisine sundu, projeye 7 adet rezervasyon yapıldı. İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, “Fuar süresince standımızı ziyaret eden ziyaretçilerden bazıları irtibat numaralarımızı alırken, bir kısmı da daire almak üzere Türkiye’ye geleceğini ifade etti” dedi.

YENİ PROJELERİ SERGİLEDİ

Hasanoğlu Şirketler Grubu, fuarda Banu Evleri projelerinin tanıtımını yaptı ve yüzde 5 indirim fırsatı sundu. grubun Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “Fuar, bizim açımızdan çok başarılı geçti. Fuar boyunca yüzlerce misafir ile görüştük, kendilerini İstanbul’da misafir etmek ve proje ziyareti gerçekleştirmek üzere planlamalar yaptık” diye konuştu.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Kar Yapı, fuarda ‘Edonia Garden’ projesini tanıttı ve 12 adet ön satış sözleşmesi imzaladı. Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, bu yıl ilk kez düzenlenen fuardan beklentilerinin üzerinde verim sağladıklarını belirtti.

EYÜPSULTAN DAVETİ

Kuyaş, EK ve BRK İş ortaklığı da Eyüpsultan’daki Baharyaka projesini gurbetçilerle buluşturdu. Kuyaş Genel Müdürü Yüksek Mimar Salih Sağında, “Fuar, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimizin avantajlı fiyatlarla Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmaları için ciddi bir fırsat oldu” dedi.

GALATASARAY'IN RİVA'SINA İLGİ

Yılmaz İnşaat, fuara Galatasaray arsası üzerinde Emlak Konut GYO güvencesiyle geliştirdiği villa projesi ‘Düşler Vadisi Riva’ ile katıldı.Yılmaz İnşaat Başkanı Hakan Yılmaz, projelerinin Evim Türkiye fuarını ziyaret eden gurbetçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

16 MİLYONLUK SATIŞ

Erkanlı Holding’in Kocaeli ve düzce’deki Univa Öğrenci Evleri, 220 adet ön talep alırken, 24 adet öğrenci evi ve 2 ticari alan satışı yapıldı. şirket, 16 milyon TL'lik satış yaptı. Erkanlı Holding Başkanı Rıza Erkanlı, “220 adet ön talebin yarısına yakının Sakarya projemize yatırım yapan gurbetçilerden oluşması bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi” diye konuştu.

ÖZEL İNDİRİM YAPTI

Metal Yapı Konut genel Müdür Yardımcısı Mert Durdağ, Almanya’daki Türk vatandaşlarının birikimlerini Türkiye’de doğru gayrimenkule yatırması açısından önemli bir fuara imza atıldığını söyledi. Durdağ, şunları söyledi: “Blue Lake ve Kemerlife23 projelerimizle fuara katıldık.Vatandaşlarımıza özel indirimler yaptık. Önemli sayıda rezervasyon ve randevu aldık.”

AVRUPA VE ASYA'NIN KESİŞİMİ

Fuzul Yapı, Gaziosmanpaşa’da TOKİ işbirliği ile hayata geçirdiği TEM Avrasya’yı tanıttı. Fuzul Yapı Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, “projemizi tanıtırken, ‘Biz ne sadece Avrupalıyız, ne de sadece Asyalıyız. Biz daha fazlasıyız’ dedik. Bu mesajımızı ziyaretçilerimize de verdik” dedi. şirket ortaklarıyla birlikte hayata geçirdiği 3. İstanbul projesiyle de fuarda yer aldı.

GÜÇLÜ BAĞLAR KURDUK

Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut dereli, ülkemizdeki gayrimenkul yatırım fırsatlarının Avrupa’ya taşındığını belirterek, “Binlerce gurbetçimizin ziyaret ettiği fuara bizde Torkam E5, Temaşehir Konya ve 42. Cadde ile katıldık. gayrimenkul yatırımı anlamında projelerin Avrupalı vatandaşlarımız tarafından ilgi görmesi bizleri de mutlu etti. onlarla güçlü bağlar kurduk” dedi.

250 TALEP ALDI

Mesa Mesken Genel Müdür Yardımcısı Cem Ergüven, fuara Almanya’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini belirtti ve şunları söyledi: “Gerek bizi tanıyan müşterilerimiz gerekse yeni tanıştığımız ziyaretçilerimizin projelerimize ve standımıza ilgisi sonucunda 500 kişiye yakın ziyaretçiyi ağırlarken 250’ye yakın da talep topladık.”

YENİLERİNE KATILACAĞIZ

Seba İnşaat, Evim Türkiye’ye, Kağıthane’deki Seba Suites projesiyle katıldı. Fuara olan ilgiden memnun olduklarını belirten Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, “Hem ülkemizin potansiyelini gösterdik, hem de Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Evim Türkiye Fuarı’nın yenilerine de katılmayı düşünüyoruz. Bir sonraki fuarda İstanbul’un yanı sıra Bodrum projelerimizi de tanıtacağız” dedi.

İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Fuarda Alya markalı projelerinin tanıtımını yapan akkuş gayrimenkul, teslime hazır olan Alya Grandis projesinden de satış gerçekleştirdi.akkuş grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş “Beklentilerimizin üzerinde bir fuar gerçekleştirdik. Sadece Almanya’da yaşayan gurbetçi dostlarımızla değil, İngiltere’de, Belçika’da yaşayan vatandaşlarımızda fuara büyük ilgi gösterdi. projelerimizi görmek isteyen gurbetçilerimizle sözleştik. En kısa zamanda kendilerini İstanbul’da ağırlayacağız” dedi.

SATIŞLAR HIZLANIYOR

Lens Yapı, Evim Türkiye’de gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. projelerini fuara özel, yüzde 20+5 indirim avantajı sunan Lens Yapı, satışlarında yüzde 10 artış yakaladı. Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, “gurbetçi vatandaşlarımızın, Türkiye’de mülk sahibi olma çalışmalarını hızlandırdıklarını gözlemledik” dedi.



