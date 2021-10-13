Evimdeki okyanus | Çocuklar için oyunlar

MALZEMELER

Şeffaf bir şişe

Mavi gıda boyası

Su

Yağ

NASIL OYNANIR?

Şişenin içerisine yarısından biraz daha az su koyun ve bir kaç damla mavi gıda boyası damlatıp kapağını kapatın ve çocuğunuzdan şişeyi sallamasını isteyin. Mavi boya suya tamamen karıştığında şişenin içerisine yağ dökün ve çocuğunuzdan şişeyi yavaşça aşağı yukarı, ileri-geri şeklinde sallamasını isteyin. Sallarken oluşan görüntüleri, renkli su damlacıklarının yağın içerisinde yüzmesini çocuğunuz ile birlikte inceleyin.



