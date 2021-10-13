Etkinlik Rehberi Evimdeki okyanus | Çocuklar için oyunlar

Evimdeki okyanus | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Evimdeki okyanus | Çocuklar için oyunlar

Deneyler ile birlikte çocuğunuz neden-sonuç ilişkisi kurabilmeyi öğrenecektir.

13 Ekim 2021, Çarşamba 12:00 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Şeffaf bir şişe
  • Mavi gıda boyası
  • Su
  • Yağ

NASIL OYNANIR?

Şişenin içerisine yarısından biraz daha az su koyun ve bir kaç damla mavi gıda boyası damlatıp kapağını kapatın ve çocuğunuzdan şişeyi sallamasını isteyin. Mavi boya suya tamamen karıştığında şişenin içerisine yağ dökün ve çocuğunuzdan şişeyi yavaşça aşağı yukarı, ileri-geri şeklinde sallamasını isteyin. Sallarken oluşan görüntüleri, renkli su damlacıklarının yağın içerisinde yüzmesini çocuğunuz ile birlikte inceleyin.

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