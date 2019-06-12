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Evin altındaki 20 metrelik tünel kazısına 3 gözaltı

Nevşehir'de, evin altında define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen C.O. ile evin sahipleri S.O. ve İ.U. gözaltına alındı

12 Haziran 2019, Çarşamba 20:38 Son Güncelleme:
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Evin altındaki 20 metrelik tünel kazısına 3 gözaltı

Evin altında 20 metrelik tünel bulunurken, şüpheliler, butik otel yapmak için kazı yaptıklarını ileri sürdü. 3 kişi, mahkemece serbest bırakıldı

Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesi Aşağı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eve baskın yapıldı. Yapılan aramada evin altında 20 metrelik tünel bulundu.

SERBEST KALDILAR

Olayla ilgili kaçak kazı yapan C.O. ile evin sahipleri S.O. ve İ.U. gözaltına alındı.

Polisteki ifadelerinde define aradıkları iddiasını kabul etmeyen şüpheliler, butik otel yapmak için kazı yaptıklarını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece serbest bırakıldı. 

DHA


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