Evin bahçesinde dünyanın en büyük safir taşı bulundu
Sri Lanka'da bir evin bahçesinde bulunan safir taşı büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük safir taşı olduğu belirtilen taşın değerinin 100 milyon dolar olabileceği ifade edildi.
27 Temmuz 2021, Salı 13:34 Son Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, safir taş, bahçesine kuyu kazan ev sahibi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, yaklaşık 510 kilogram ağırlığındaki mavi renkteki taşın tahmini değerinin 100 milyon doları bulabileceğini belirtiyor.
Değerli taş uzmanı Dr. Gamini Zoysa, taşın yaklaşık 400 milyon yıl öncesine ait olabileceğine işaret etti.
Sri Lanka, safir ve benzeri kıymetli taşların ihracında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.
AA
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