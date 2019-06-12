Evin garajını kazarken buldu, sırrı çözülemedi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı.

Olay bir marangoz atölyesinde meydana geldi.

2 gün önce babasına ait marangoz atölyesini oto yıkama yapmak için harekete geçen Osman B. giderlere boru döşemek için kazı yaptığı sırada 4 metre derinlikteki tarihi taşa rastladı.

Bunun üzerine heyecanlanan ve korkan Osman B. 155 Polis İmdat Hattı'na ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken atölyenin çevresi ekipler tarafından çember altına alındı.

İçeride inceleme yapan uzman ekipler, bir süre araştırma yaptı. Ancak polisler bir sonuca varamayınca Müzeler Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine Müzeler Müdürlüğüne bağlı arkeologlar gönderildi. Atölyede bulunan taşın ne olduğunu belirlemek için ekipler titiz bir çalışma başlattı. İHA



