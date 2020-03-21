Evin keyfini küçük ev aletleriyle çıkarın

Türkiye, corona virüse karşı erken aldığı tedbirler ve sıkı önlemler sayesinde en az etkilenen ülkelerden olsa da salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir süre daha kafe ve restoranlar kapalı kalacak, bazı şirketlerde evden çalışma düzeni, okullarda uzaktan eğitim uygulanacak ve osyal izolasyon devam edecek. Normal şartlarda olduğundan çok daha fazla evde zaman geçireceğiz. Bu durumu fırsata çevirip evin en sıcak mekânı mutfakta daha fazla zaman geçirebilir, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı sağlıklı tarifler hazırlayarak sevdiklerimizle paylaşabiliriz.

Hem sıcak hem soğuk tariflerde kullanılabilen, 7 farklı akıllı program ve pişirme fonksiyonuyla Vestel Ziyafet Pişirici Blender, 1.399 TL yerine 1.199 TL fiyatıyla markanın internet sitesinde satışta, üstelik Ziyafet Tarifleri Kitabı hediyesiyle. Hamur işleri ve sağlıklı ekmek tarifleri hazırlamak isteyenler ise Tarçın Stand Mikser, 10 kademeli hız ayarı ve 5 litrelik paslanmaz çelik karıştırma haznesiyle ön plana çıkıyor. Ürün 1.299 TL yerine 1.199 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

Katı meyve sıkacağı ise, bağışıklığı destekleyen, sağlıklı ve lezzetli meyve suları hazırlamaya yardımcı oluyor. Vestel Enerjik Vita katı meyve sıkacağının yavaş sıkım teknolojisi sayesinde birkaç dakikada vitamin deposu meyve suları hazırlamak mümkün. Ürün markanın internet sitesi üzerinden 999 TL’ye satın alınabilir.