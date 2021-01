Evin kurallarını kim koyacak?

Çocuklardan oyuncaklarını onlar için belirlenen odadan dışarı çıkarmamaları beklenir. Çıkardılarsa mutlaka o odaya geri götürmeleri şeklinde yönergeler verilir. Neden salonda oynamak istediklerine asla anlam verilmez. Bu duruma müdahale etmeyen ya da izin veren, belki de çocuğuna bunu öğretememiş ebeveyne diğer ebeveyn tepki verir. Tüm ev dağıldığı için kızgınlık ve hayal kırıklığıyla hikaye mutsuz sonla biter.

Bu ev neden bu kadar toplu olmak zorunda?

Salonda oyuncaklar varsa, neden oda dağıldı anlamına geliyor?

Çocuklu evin bir parçası da etraftaki oyuncaklar değil mi?

Ertesi gün oyuncakların yine salona geleceği bilindiği halde neden her akşam oyuncaklar toplanıyor ve bu durum kavgaya dönüşüyor?

Her ailenin, her ebeveynin bu sorulara farklı cevapları olacağını ve birçok mantıklı fikirle de cevaplarını destekleyeceklerini tahmin etmek zor değil. Her evin kendi düzeni vardır ve o evde yaşayan herkesten de bu yazılı olmayan kurallara uyması beklenir. Kulağa ne kadar anlamlı geliyor değil mi? Peki, kurallar konurken tüm ev halkının fikri ve onayı alınıyor mu? Birlikte mi karar veriliyor, yoksa çocuklardan anne babalarının kurallarına uymaları mı bekleniyor? Her ebeveyn çocuğundan evin kurallarına uymasını ister. Bunun en basit yolu ise; o kurallarda çocuklara söz hakkı vermeleridir. Ne yazık ki bu adım çoğu zaman atlanır.

Çocuğunuza söz hakkı verin

Bir durum karşısında kontrol sahibi olduğunu düşünen çocuklar o duruma daha kolay adapte olur ve hatta seçimlerinin de arkasında dururlar. Örneğin; “salona oyuncak getirmeme” kuralını çocuğunuza bildirdiğiniz zaman buna uyma ihtimali oldukça düşüktür. Buna karşın salonun tamamına oyuncaklarını dağıtmasına izin vermeyeceğinizi ancak onun salonda oynamak istediğini anladığınızı ona söylediğinizde ikinizin de içinize sinen bir çözüm üretmek için şansınız olur. Belki de çocuğunuzun sadece camın önündeki halıda oyuncaklarını tutmasına karar vereceksiniz. Birlikte verdiğiniz bu karara çocuğunuz yine uymakta zorlanabilir. Ancak diğer seçeneği denediğinizde asla isteğinize uymayan çocuğunuzun, birlikte aldığınız kararlar karşısında değişen tutumuna şaşırabilirsiniz.