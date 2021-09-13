Türkiye Evin mutfağından yılan çıktı... Ekipler canlı olarak yakaladı

Evin mutfağından yılan çıktı... Ekipler canlı olarak yakaladı

Türkiye

Evin mutfağından yılan çıktı... Ekipler canlı olarak yakaladı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalayıp, doğaya bırakıldı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 00:54 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Mücahit Sokak üzerinde oturan Fatma Tatar, mutfağında yılan görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkudan evden çıkan Tatar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ekiplere yılanın yerini gösterdi.

Ekipler, mutfak tezgahının altına giren yılanı, canlı olarak yakalayarak doğaya saldı.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana) (DHA)

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