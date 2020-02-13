Evinde 130 kedi besleyen kadını komşuları şikayet etti
Moskova'da yaşayan bir kadın, sokakta hamile bir kedi bulmasının ardından evinde kedi beslemeye başladı. Zamanla evdeki kedi sayısı 130'a ulaştı. Apartman sakinleri, daireden kötü bir koku geldiğini belirterek yetkililere haber verdi. Hayvan bakıcısı Anastasia Soloviyeva yaklaşık 50 kediyi yeni evlerine yerleştirdiklerini söyledi. Şimdi geri kalan kedilerin yerleştirilmesi için para toplanıyor.
13 Şubat 2020, Perşembe 14:23 Son Güncelleme:
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Moskova'da bir kadın, 4 yıl önce küçük apartman dairesine sokakta gördüğü hamile bir kediyi aldı. Zamanla evindeki kedi sayısı 130'a ulaştı ve komşuları bu durumdan şikayetçi oldu. Daireden kötü kokular geldiğini söyleyen apartman sakinleri, açlıktan neredeyse ölmek üzere olan kedilere yeni evler bulabilmek için yardım toplamaya başladı. Hayvan bakıcısı Anastasia Soloviyeva, sosyal medyada reklam yaptıktan sonra yaklaşık 50 kediyi yerleştirdiklerini söyledi. Ancak 80 kedi hala yuvalanmayı bekliyor.
https://twitter.com/DerangedRadio/status/1227881487162200065
https://twitter.com/brainboredcom/status/1227882491027116033
İsmi belirtilmeyen ev sahibinin, tüm parasını kedileri beslemek için harcadığını ancak yine de yetersiz kaldığı söyleniyor. Kedilere ev bulmak için çaba harcayan diğer gönüllü ise Irina Medvedeva. Irina, 'Açlıktan neredeyse ölmek üzere olan çok sevecen kediler bulduk. Hayvanlar korkunç bir durumdaydı. Bazılarını sahiplendirmeyi başardık ancak hala 80 tanesi içeride' dedi.
Zoo Defenders isimli yardım kuruluşu, geri kalan kediler için şimdi yardım topluyor.