Evinde 130 kedi besleyen kadını komşuları şikayet etti

Moskova'da bir kadın, 4 yıl önce küçük apartman dairesine sokakta gördüğü hamile bir kediyi aldı. Zamanla evindeki kedi sayısı 130'a ulaştı ve komşuları bu durumdan şikayetçi oldu. Daireden kötü kokular geldiğini söyleyen apartman sakinleri, açlıktan neredeyse ölmek üzere olan kedilere yeni evler bulabilmek için yardım toplamaya başladı. Hayvan bakıcısı Anastasia Soloviyeva, sosyal medyada reklam yaptıktan sonra yaklaşık 50 kediyi yerleştirdiklerini söyledi. Ancak 80 kedi hala yuvalanmayı bekliyor.





İsmi belirtilmeyen ev sahibinin, tüm parasını kedileri beslemek için harcadığını ancak yine de yetersiz kaldığı söyleniyor. Kedilere ev bulmak için çaba harcayan diğer gönüllü ise Irina Medvedeva. Irina, 'Açlıktan neredeyse ölmek üzere olan çok sevecen kediler bulduk. Hayvanlar korkunç bir durumdaydı. Bazılarını sahiplendirmeyi başardık ancak hala 80 tanesi içeride' dedi.

Zoo Defenders isimli yardım kuruluşu, geri kalan kediler için şimdi yardım topluyor.



