Türkiye Evinde boğazı kesilerek öldürüldü! İhbarı yapan oğlu tutuklandı

Evinde boğazı kesilerek öldürüldü! İhbarı yapan oğlu tutuklandı

Türkiye

Evinde boğazı kesilerek öldürüldü! İhbarı yapan oğlu tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir kadının evinde boğazından kesilerek öldürülmesiyle ilgili olarak ihbarda bulunan oğlu, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alınmıştı. Şüpheli şahıs tutuklanırken, gözaltında bulunan diğer kişilerin ise sorguları devam ediyor.

30 Ocak 2022, Pazar 14:13 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 58 yaşındaki Hacer E.'nin ölümüne ilişkin olay sonrası ifadesi alınan oğlu A.E.'yi çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.E., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin sorgusu devam ederken, öte yandan Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

OĞLU İHBARDA BULUNMUŞTU

Olay, geçtiğimiz 25 Ocak’ta Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer E. isimli kadın oğlu A.E. tarafından evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu.

A.E.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi.

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