Evinde define ararken yakayı ele verdi!

Aydın'ın Karacasu ilçesinde oturan M.Y.’nin, evinin içinde Denizli’den gelen 3 kişi ile birlikte define aradığı ihbarını alan jandarma, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

2 METRE ÇAPINDA VE 8,5 METRE DERİNLİĞİNDE

Eve giren jandarma, 2 metre çapında ve 8,5 metre derinliğinde kazılan çukurla karşılaştı.

Kazıda kullanılan 4 kazma, 3 kürek, 10 metre metal merdiven ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bu sırada evde bulunan M.Y. yakalanırken E.Y., Ş.K. ve O.O.’nun ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA