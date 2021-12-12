Futbol Evinde farklı kaybetti! Sumudica taraftarlardan özür diledi

Evinde farklı kaybetti! Sumudica taraftarlardan özür diledi

Futbol

Evinde farklı kaybetti! Sumudica taraftarlardan özür diledi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 6-2 kaybettiği maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.

12 Aralık 2021, Pazar 21:04 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk 33 dakikasında 5 gol atılan maçı Alanyaspor deplasmanda 6-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Mücadelenin son dakikalarında ve bitiş düdüğünü ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)

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