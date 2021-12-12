Evinde farklı kaybetti! Sumudica taraftarlardan özür diledi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 6-2 kaybettiği maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.
12 Aralık 2021, Pazar 21:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk 33 dakikasında 5 gol atılan maçı Alanyaspor deplasmanda 6-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Mücadelenin son dakikalarında ve bitiş düdüğünü ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.
Taha AYHAN / MALATYA (DHA)