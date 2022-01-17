Türkiye Evinde karşılaştığı hırsızı öldürünce tutuklandı!

Evinde karşılaştığı hırsızı öldürünce tutuklandı!

Türkiye

Evinde karşılaştığı hırsızı öldürünce tutuklandı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sese uyanan Okan Karatoprak evin alt katına inince Murat Yarar ile karşılaştı. Okan Karatoprak evine giren Murat Yarar'ı, yaşadığı arbede sırasında bıçakladı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Okan Karatoprak evine hırsızlık için giren Murat Yarar’ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı. Yaralanan Murat Yarar hastanede yaşamını yitirirken, Okan Karatoprak tutuklandı. 

BIÇAKLADI

Olay 14 Ocak gecesi Gölcük Yeni Mahalle’de meydana geldi. Murat Yarar, Okan Karatoprak’a ait dubleks eve hırsızlık amacıyla girdi. Sese uyanan Okan Karatoprak evin alt katına inince Murat Yarar ile karşılaştı. Okan Karatoprak ile Murat Yarar arasında arbede yaşandı. Bu sırada Murat Yarar’ı bıçakla yaralayan Okan Karatoprak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.



SABIKASI VAR

Sağlık ekibi tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Yarar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yarar’ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Okan Karatoprak ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

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