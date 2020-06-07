Sosyal medyada sevgilisinin darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Sema Esen’in, olaydan 1,5 ay sonra intihar ettiği otopsi sonucu belirlendi. Öte yandan rapora Sema Esen'in, erkek arkadaşı Ümit U.'nun M.C.Ç. ile görüşmesini istemediği için aralarında tartışma çıktığı, Esen'in gönderdiği son mesajların da eklendi belirtildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ümit Uygun (22), 3 Haziran’da Ankara Keçiören’de yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen’in (21) evine gitti. Esen’in açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Esen’in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen polis, soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu Esen’in, “bornoz kuşağıyla kendini asmak suretiyle intihar ettiği” yönünde rapor düzenlendi.

Döverek bayıltmış

Öte yandan, Esen’in yerde hareketsiz yattığı anlara ilişkin sosyal medyada Uygun tarafından yayımlanan görüntülerin 17 Nisan’da çekildiği belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen isimli şahıs Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek Ümit Uygun ve E.Ö.’den şikayetçi olmuştur.

Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“3 Haziran 2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili olarak Ümit Uygun ve B.G. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır.”





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Aleyna Çakır' müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kapıyı araladığımda ikisi de kapıyı iterek, zorla içeri girdi. Evde arkadaşım M.A. da bulunuyordu. Ümit içeri girer girmez ‘O…. seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım’ diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk atmaya başladı. Astım hastası olduğum için salonun ortasında bayılmışım.

S.E.'nin darbedilmesiyle ilgili olarak da kamu davası açıldığı belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır. Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir" ifadelerine yer verildi.

U.'nun savcılık ifadesi

Ümit Uygun'nun detaylı ifadesinin alındığı kaydedildi. Raporda yer alan Ümit Uygun'nun ifadesine göre; ikili, olaydan önceki akşam Sema Esen'in çalıştığı eğlence mekanından birlikte çıkıp, Esen'in evinde yemek yedi. Ümit Uygun, Esen ve 2 arkadaşı daha gece saat 23.00 sıralarında Etlik'te bir seyyar kokoreççiye gitti. Ümit Uygun daha sonra arkadaşı S.E.'nin otomobili ile Sema Esen'i evine bırakıp, başka bir arkadaşı M.C.Ç.'nin Gazi Mahallesi'ndeki evine gidip alkol almaya başladı.

Sema Esen, erkek arkadaşı Ümit Uygun'nun M.C.Ç. ile görüşmesini istemediği için aralarında WhatsApp üzerinden tartışma çıktı. Esen'in gönderdiği mesajlarda, intihar edeceğini ima eden ifadeler yer aldı.

Ümit Uygun, geceyi babasının evinde geçirdikten sonra, sabah kendine geldiğinde Sema Esen'in mesajlarını yeniden okuduğunu, kendisini aradığında da cevap alamadığını söyledi. Bunun üzerine Esen'in arkadaşı olan B.G.'den yardım istediğini belirten Ümit Uygun, B.G.'nin çilingir çağırarak eve girdiğinde Esen'in cansız bedeniyle karşılaştığını kaydetti.

'Son attığım fotoğraf olacak"

Rapora göre; Ümit Uygun'nun incelenmesi için kendi rızası ile kolluk birimlerine teslim ettiği cep telefonunda yapılan incelemede, Esen'den gelen şu WhatsApp mesajlarına ulaşıldı: "Acil aç.", "Hemen telefonu aç ara beni." (ağladığı fotoğraf var), "Bu halime iyi bak.", "Bu sana attığım son mesaj olacak, belki.", "Değil hayatta rüyanda bile göremeyeceksin artık.", "Benim hayatımda annem babam yok, kimsem yok.", "Şimdi sana söylediğimi iyi dinle." "Şimdi, şu an kendi canımdan vazgeçiyorum.",

"Şunu unutma rabbime bıraktım benim hayatımı kim bu hale getirdiyse.", "Anamı, babamı, seni geldiğinde bu eve beni canlı bulamayacaksın.", "Her şey, herkes benim için bugün son bulacak.", "Herkesi vicdanıyla vebaliyle bırakıyorum, bu saatten sonra."

Mesajların, Esen'in olay yerinde bulunan cep telefonu da incelenerek teyit edildiği belirtilen raporda, ceset üzerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanılmaması, kimlik tanığı ve diğer tanık beyanlarının birbirleri ile örtüşmesi ve intihar notu niteliğindeki cep telefonu mesajlarının olayın intihar olduğu yönünde kanaat oluşturduğundan Ümit Uygun'nun şüpheli olarak değerlendirilmediği ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

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