Türkiye Evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Türkiye

Evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde 24 yaşındaki genç evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

29 Ocak 2022, Cumartesi 23:00 Son Güncelleme:
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Olay, Kırcağız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce askerden gelen 24 yaşındaki Ramazan Gürsoy yakınları tarafından evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde Gürsoy’un yaşamını yitirdiği belirledi. İntihar etmiş olabileceği düşünülen Gürsoy’un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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