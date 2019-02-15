Evinde uyurken çıkan yangında öldü
Sakarya Pamukova'da yalnız yaşayan Hakan Kütük (44), evinde çıkan yangında uykuda dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Sakarya Pamukova'da Hakan Kütük’ün yalnız yaşadığı evde saat bu sabah bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi.
Oturma odasını saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ancak yatağında bulunan Hakan Kütük’ün uykuda dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.
İsmail ÇETİNTAŞ/DHA