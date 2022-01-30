Evinden bonzai ve eroin çıktı! Şoke eden savunma!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.





Harekete geçen ekipler, Akın A.'nın Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 936 gram eroin, 280 gram bonzai, uyuşturucu etkili 161 hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Akın A., sorgusu için emniyete götürüldü. Akın A., ifadesinde, evdeki uyuşturucu etkili hapların kendisine ait olduğunu belirterek "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)