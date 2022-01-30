Türkiye Evinden bonzai ve eroin çıktı! Şoke eden savunma!

Evinden bonzai ve eroin çıktı! Şoke eden savunma!

Türkiye

Evinden bonzai ve eroin çıktı! Şoke eden savunma!

Adana'da polisin düzenlediği baskında evinde bonzai, eroin ve uyuşturucu etkili hap bulunan Akın A. (32) ifadesinde "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez" dedi.

30 Ocak 2022, Pazar 10:53 Son Güncelleme:
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. 


Harekete geçen ekipler, Akın A.'nın Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 936 gram eroin, 280 gram bonzai, uyuşturucu etkili 161 hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Akın A., sorgusu için emniyete götürüldü. Akın A., ifadesinde, evdeki uyuşturucu etkili hapların kendisine ait olduğunu belirterek "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez" dedi. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)

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