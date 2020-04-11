Türkiye Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Türkiye

Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Mersin’de, corona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Gusup Çelik (86), evine ekmek getiren ekipleri görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı.

11 Nisan 2020, Cumartesi 18:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla evlere ekmek dağıtımı başladı. Kent genelinde, Vefa Sosyal Destek Grubu telefon numaralarını arayan vatandaşlara ekmek götürüldü. Ekipler, yasak nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara dağıtımı yapılmayan gazeteleri de ekmekle birlikte verdi.

Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Adanalıoğlu Mahallesi’nden gelen ekmek talebini alan ekipler, fırından ekmek alarak, adrese gitti. Ekiplerin getirdiği ekmek ve gazeteyi alan Çelik, duygulanarak gözyaşı döktü.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa kurumunda görevli Çarşı Mahalle Bekçileri ile karşılamaya başladı. Bekçiler, vatandaşların kapısına kadar ekmeklerini götürerek, teslim etti.

DHA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Yok öyle bir vatanseverlik, milliyetçilik!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
“Adaptasyon yeteneği Türkiye’yi ayrıştıracak”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Korona günlerinde ev hali
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan dün akşam dışarı çıkanlar için önemli açıklama