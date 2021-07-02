Türkiye Evine gelen kişiler tarafından tabancayla başından vuruldu

Evine gelen kişiler tarafından tabancayla başından vuruldu

Türkiye

Evine gelen kişiler tarafından tabancayla başından vuruldu

Hatay’da, Murat Demirkıran (43), evine gelen şüpheliler tarafından başından tabancayla vuruldu. Demirkıran ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

02 Temmuz 2021, Cuma 19:46 Son Güncelleme:
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Olay, Payas ilçesine bağlı Fatih Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Demirkıran, evine gelen kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ismi şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Demirkıran´ın başına isabet etti. Demirkıran kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Demirkıran, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Demirkıran’ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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