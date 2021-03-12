Türkiye Evine gelen sağlık çalışanının parmaklarını ısırdı

Evine gelen sağlık çalışanının parmaklarını ısırdı

Türkiye

Evine gelen sağlık çalışanının parmaklarını ısırdı

Samsun’da ihbar üzerine evine gelen 112 Acil sağlık ekiplerine saldıran K.A.K. (17), sağlık personeli Büşranur Keskin´in (28) parmaklarını ısırdı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, K.A.K hakkında adli işlem başlatıldı.

12 Mart 2021, Cuma 19:58 Son Güncelleme:
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İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi 6 No´lu İstasyon’da görevli sağlık ekipleri, ihbar üzerine İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’ndeki K.A.K.´nin evine gitti. İddiaya göre, K.A.K., sağlık personeli Büşranur Keskin´e fiziki ve sözlü saldırıda bulunarak, genç kadının parmaklarını ısırdı. Yaralanan Keskin, meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. K.A.K hakkında adli işlem başlatıldı.

‘ŞİDDET DEVAM EDİYOR´

Yaralanan sağlık personelini ziyaret eden Türk Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, "Sağlıkta şiddeti ne koronavirüs durdurabiliyor ne de aldığımız tedbirler, her şeye rağmen maalesef tüm hızıyla devam ediyor. İlkadım 6 No´lu 112 istasyon ekibimiz, hastaneye götürmek için gittikleri hasta tarafından hem fiili hem de sözlü şiddete maruz kaldı. Ekip arkadaşlarımızdan Büşranur Keskin, hasta tarafından darbedildi. Arkadaşlarımız ile birlikte olayla ilgili gerekli girişimler yapılmıştır. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.


DHA

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