Evine giren albino dağ gelinciğinin sahibini arıyor

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ABD'nin Arizona eyaletinde Jessica isimli kadının başına alışılmadık bir şey geldi. Gece yatağında köpekleriyle uyurken, köpek kapısının açıldığını duydu.

Endişe içinde kapıya yönelince, evin içine giren bir albino dağ gelinciğinin köpeklerinin mamasını yediğini gördü. Nereden geldiği belli olmayan bu yaratık hakkında Jessica şunları söylüyor:

Yalnız yaşadığım için köpek kapılarından hep çekindim. O esnada köpeklerim yanımda olduğundan içeriye bir insanın girmiş olabileceğini düşündüm. Korkudan buz kesmiştim. Köpeklerimle birlikte girişe doğru yöneldim ve ışığı açınca gelinciğin köpeklerimin mama kaplarının yanında gördüm.

Evi kendi evi gibi kullanıyor

Dağ gelinciği, karnını doyurduktan sonra hızla yatak odasına gidip yatağın altında uyumaya başlamış. Jessica, 3 köpeği olduğu için dağ gelinciğine bakamayacağını ve köpeklerinin her fırsatta onu yemeye çalıştığını belirtiyor.

Jessica şimdi, birkaç gündür evinde konaklayan albino dağ gelinciğinin sahibini aramaya koyuldu. Banyoda gelincik için yatacak yer de yapan Jessica, sosyal medyadan sahibinin bulunması için çağrıda bulundu ve sokaklara ilan yapıştırdı.



