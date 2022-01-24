Türkiye Evine giren hırsızı öldürmüştü... İtirazı reddedildi!

Evine giren hırsızı öldürmüştü... İtirazı reddedildi!

Türkiye

Evine giren hırsızı öldürmüştü... İtirazı reddedildi!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hırsızlık için evine giren Murat Yarar’ı bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

24 Ocak 2022, Pazartesi 16:29 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda tersane işçisi Osman Karatoprak (24), eve hırsızlık amacıyla gelen Murat Yarar’ı (36) yaşanan arbede sırasında bıçakladı. 


Evden çıkıp kaçmaya çalışan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar yaşamını yitirdi. Yarar’ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlenirken, Osman Karatoprak ise tutuklandı.

Osman Karatoprak’ın avukatı Osman Özgeliş, Gölcük Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Kasten adam öldürme’ suçu nedeniyle verilen tutuklama kararına itiraz etti. 

Avukat Özgeliş, müvekkili Osman Karatoprak’ın haksız saldırıyı engelleme, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla hareket ettiğini, meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazı Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme, Karatoprak’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. 

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