Evine giren hırsızı tabancayla yaralayan iş insanı beraat etti

İş insanı İlker Horuz’un eşi, gece sesler üzerine uyanıp, odayı kontrol ettiğinde, hırsızla karşılaştı. Eşinin çığlıklarını duyunca odaya giden İlker Horoz, ruhsatlı tabancasını alarak, kaçmaya çalışan hırsız Hakan Delek’in peşine düştü.

DİZ KAPAĞINDAN YARALANDI

Horoz, tornavidayla kendisine saldıran Delek’e ateş etti. Diz kapağından yaralanan, üzerinden 3 sahte kimlik çıkan ve cezaevinden firar ettiği ortaya çıkan Delek, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan İlker Horoz ve tedavisinin ardından taburcu edilen Hakan Delek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

13 YIL HAPİS

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten yaralama’ suçundan yargılanan İlker Horoz ile ’yağma’dan yargılanan ve başka suçtan tutuklu bulunan Hakan Delek, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, eylemini meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiği kanaatiyle İlker Horoz’un beraatine karar verirken, Hakan Delek’i ise ’yağma’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.



