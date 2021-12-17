Türkiye Evini basıp önce cinsel saldırıda bulundu sonra...Her satırı korkunç!

Evini basıp önce cinsel saldırıda bulundu sonra...Her satırı korkunç!

Türkiye

Evini basıp önce cinsel saldırıda bulundu sonra...Her satırı korkunç!

Hatay'ın İskenderun, ilçesinde, 34 yaşındaki Resul Erkmen eski sözlüsü G.Ç.'nin evini basıp cinsel saldırıda bulundu. Talihsiz kadının sözlerine sinirlenen saldırgan G.Ç.'nin yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktü. Kendisinden geçen kadının öldüğünü zanneden Erkmen otomobiliyle hastaneye götürdü.

17 Aralık 2021, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döken Resul Erkmen (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE DÖVMÜŞ!

Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.’ye cinsel saldırıda bulundu.



ÖLDÜĞÜNÜ ZANNEDİP...

G.Ç.’den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.’yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç’nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. G.Ç., "Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi. Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi.

Davayı üstlenen Av. Mehtap Sert, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini öne süren Resul Erkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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