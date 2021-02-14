Evini dönüştürene 200 bin lira kredi

Deprem riski altındaki Türkiye’de kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi için kamunun projelerinin yanı sıra vatandaşa da kendi evini yenilemesi için destekler veriliyor. Bu kapsamda kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyetleri sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kendi evini dönüştürenler için KDV yüzde 1’e inerken, dün de kentsel dönüşüm ve güçlendirme için verilen banka kredilerinin üst limiti yüzde 60 artırıldı.

1milyon liraya kadar

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 50 binden 80 bin liraya, konut yapım, konut edindirme, işyeri yapım ve işyeri edindirme kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

Ödemesiz dönem

Krediye bakanlık 0.40 (400 baz) puana kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl. Kredi alanlar, ödemelerini eşit taksitli ödeyebildiği gibi 12 ile 24 ay arasında ana para ödemesiz dönem de sunuluyor. Anlaşmalı bankaların çoğunda aylık yüzde 1.44 faiz oranıyla dönüşüm kredisi sağlanıyor. Bakanlığın desteğiyle bu oran yüzde 1.04’e iniyor.

Hızlandıracak adım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlara mali kolaylık getirecek bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, “Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

17 banka anlaşmalı

Faiz destekli krediyi 17 bankadan çekebilirsiniz. Bu bankalar şöyle: Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, DenizBank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Kuveyttürk, TEB, Emlak Katılım, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası.

Riskli yapı ve tahliye şartı

Krediden yararlanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bina anlaşma ile tahliye edilmiş olmalı.

Hak sahipleri tahliyenin ardından 1 yıl içinde bankalara kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunabilir.

Krediden; konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler yararlanabiliyor.

Kira yardımı alan kişiler faiz destekli krediden yararlanamıyor. İkisinden birinin seçilmesi gerekiyor.



