Evini dönüştürene 400 bin lira kredi

Deprem riski altındaki Türkiye’de riskli 6.5 milyon konut bulunurken, her yıl 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve iştirakleri ile belediyeler kamu tarafında birçok proje yürütürken, vatandaşa da kendi evini yenilemesi için destekler sağlanıyor. Bu kapsamda kentsel dönüşüm ve güçlendirme için verilen banka kredilerinin üst limiti 2 katına çıkarıldı.

KARAR YAYIMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde kredi desteğinin miktarını artıracaklarını açıklamıştı. Söz konusu karar dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 80 bin liradan 160 bin liraya, konut yapım, konut edindirme, işyeri yapım ve işyeri edindirme kredilerinde de 200 bin liradan 400 bin liraya yükseltildi.

ANAPARA ÖDEMESİZ DÖNEM

Krediye bakanlık yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl olarak uygulanıyor. Kredi alanlar, ödemelerini eşit taksitli ödeyebildiği gibi 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem de sunuluyor. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da yapılan düzenlemeyle 1 milyon liradan 2 milyon liraya çıktı.

PİYASA KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, piyasa koşullarını değerlendirerek yeni rakamları belirlediklerini, yapılan düzenleme ile dönüşüm sürecinin hız kazanacağını söyledi. Bakan Kurum, “Hem dönüşüm hem de güçlendirme çalışmalarında vatandaşa verilen faiz destekli kredi limitlerini 2 katına çıkardık. Riskli yapıda yaşayan ve evini dönüştürmek isteyen her yurttaşımızın, her aşamada yanındayız” dedi. Kentsel dönüşüm kredisi kapsamında bugüne kadar 170 milyon lira kaynak sağlanırken, kullanılan kredi miktarı ise 1 milyar 340 milyon lira oldu.

BAŞVURU SÜRESİ 2 YILA UZATILDI

Krediden yararlanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bina anlaşma ile tahliye edilmiş olmalı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bankaya başvurulma süresi de 1 yıldan 2 yıla uzatıldı. Krediden; konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler yararlanabiliyor.

BAŞKA HANGİ DESTEKLER VAR?

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca binasını yenileyecek vatandaşa 400 bin liraya kadar kredi desteğinin yanı sıra sağlanan diğer imkanlar şöyle:

Evini kendi dönüştürenler için Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanıyor. Yenilenecek binaların riskli yapı tespit raporu varsa harçlardan muaf olunuyor. Riskli yapıda 18 aya kadar kira yardımı veriliyor. Kira yardımı illere göre 750 ile 1.050 lira arasında değişiyor. Kira yardımı ya da kredi desteğinden yalnızca biri kullanılabiliyor.

HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Faiz destekli kredi için 18 banka ile anlaşma bulunuyor. Bu bankalar şöyle:

Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, QNB Finansbank, DenizBank, Garanti BBVA, HalkBank, ING Bank, Kuveyttürk, TEB, Emlak Katılım, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

139 BİN LİRA CEPTE

Bankalarda kentsel dönüşüm yapım kredisi oranı 10 yılda yüzde 1.29 olarak uygulanırken, bakanlığın faiz desteği ile bu oran enerji verimli konutta yüzde 0.88’e, standart konutta yüzde 0.96’ya iniyor. 400 bin liralık kredide aylık 6 bin 571 lira ödeyecek vatandaşın taksidi 5 bin 410 liraya düşüyor. Vatandaşın avantajı 139 bin 276 lira oluyor.