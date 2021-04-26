Magazin Evini kendi tablolarıyla süsledi

Evini kendi tablolarıyla süsledi

Magazin

Evini kendi tablolarıyla süsledi

Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti evinin kapılarını InStyle Home dergisine açtı. Resim tutkusunu evine yansıtan güzel oyuncu evin duvarlarını kendi tablolarıyla süslemiş.

26 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Pelin Karahan eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can ile Acarkent’te yaşadıkları saray yavrusu evin kapılarını InStyle Home dergisine açtı. 3 katlı, 450 metrekareden oluşan 5 odalı villanın müstakil bir bahçesi ve havuzu bulunuyor. Giriş katında ev sahiplerinin yatak odaları, makyaj ve giyinme odaları yer alıyor. Bir üst katta da çocukların odaları var.

ANNESİNDEN MİRAS

Bir yıl önce geçtikleri yeni evlerine 2 aylık bir tadilattan sonra taşındıklarını söyleyen Pelin Karahan resme duyduğu tutkuyu yuvasına da taşımış.

Evinin duvarlarını kendi tablolarıyla süsleyen oyuncu “Resim tutkum annemden bana geçmiş değerli bir miras. Uzun senelerdir de yaparım. Evi tamamladığımızda duvarlarda kendi resimlerimi görmek en çok istediğim şeylerden biriydi. Aidiyet duygumu besliyor” dedi.

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