Türkiye Evini satılığa çıkaran yaşlı adam emlakçının uyarısıyla gerçeği anladı

Evini satılığa çıkaran yaşlı adam emlakçının uyarısıyla gerçeği anladı

Türkiye

Evini satılığa çıkaran yaşlı adam emlakçının uyarısıyla gerçeği anladı

Karaman’da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara para vermek için evini satmak isteyen yaşlı adam, emlakçının durumu fark etmesi üzerine dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 20:10 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi’nde oturan emekli N.K’yi (73) ev telefonundan arayan kişi, terörle mücadele polisi olduklarını ve bankadaki hesaplarından terör örgütüne para aktarıldığını söyleyerek, N.K’den hesabındaki paraları kendilerine vermelerini istedi. N.K, bankaya giderek hesabındaki 22 bin avro, 17 bin dolar ile 190 bin lirasını çekerek, eve gelen şüpheliler M.K. (17) ile H.D’ye (29) teslim etti. Bir gün sonra yeniden aranan ve diğer ziynet eşyaları da istenen yaşlı adam, 200 bin lira değerindeki 80 gram bilezik, 6 çeyrek altın, 3 adet 112 gramlık bilezik, 10 adet ata lira, 7 adet yarım altın ve 1 adet kolyeyi de bu kişilere verdi.

Daha sonra yaşlı adam, evini de emlakçı aracılığıyla 450 bin liraya satılığa çıkardı. Durumdan şüphelenen emlakçı kendisine yaşadıklarını anlatan N.K’nin dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine N.K, Karaman Emniyet Müdürlüğüne giderek, şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, şüphelilerden M.K’yi Şanlıurfa’da, H.D’yi de Adana’da yakaladı.

Dolandırıcıların kiraladığı aracın sahibi N.T. de Adana’da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ile H.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların suç ortaklarından H.L’nin (26) ise başka bir suçtan Adana’da tutuklu bulunduğu tespit edildi.

AA

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