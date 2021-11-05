Türkiye Evini su bastırıp yakmaya çalışan kadın hastaneye kaldırıldı

Evini su bastırıp yakmaya çalışan kadın hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Evini su bastırıp yakmaya çalışan kadın hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, sinir krizi geçirip kendisini evine kilitleyen Şükran T. (39), musluklarını açıp su basmasını sağladığı dairesini, aynı anda yakmaya da çalıştı.

05 Kasım 2021, Cuma 18:45 Son Güncelleme:
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Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Mevlana Caddesi’ndeki 2 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Şükran T., iddiaya göre sinir krizi geçirerek kendisini evine kilitledi. Banyo ve mutfak musluklarını açarak evini su basmasını sağlayan Şükran T., aynı anda eşyaları yakmaya çalıştı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdivenli araç yardımıyla evin balkonundan giren itfaiye ve polis ekipleri, Şükran T.’yi ikna edip, evden çıkardı. Şükran T., sağlık kontrolü için ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA

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