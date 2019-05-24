Evinin bahçesindeki ağda görünce şoke oldu! Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağlara takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kırklareli'nde ise bir evin bahçe kapısında parmaklıklar üzerindeki kıvrımlara sıkışan yılan, itfaiye tarafından kurtarılıp doğaya bırakıldı