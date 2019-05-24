Evinin bahçesindeki ağda görünce şoke oldu!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağlara takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kırklareli'nde ise bir evin bahçe kapısında parmaklıklar üzerindeki kıvrımlara sıkışan yılan, itfaiye tarafından kurtarılıp doğaya bırakıldı
Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan ağlara yılanın sıkıştığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yılan, doğaya bırakıldı.
BİR HABER DE KIRKLARELİ'NDEN
Kırklareli'nde bir evin bahçe giriş kapısının demir parmaklıkları üzerindeki kıvrımlara yılanın sıkıştığını gören ev sahibi, itfaiyeden yardım istedi.
Gelen itfaiye ekibi, yılanı kurtardı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, boş arazide doğal ortamına salındı.
AA-DHA