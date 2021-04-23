Koronavirüsü atlatan Arzu Sabancı'nın, evinin bahçesinden yaptığı 'evde kal' çağrısı olay oldu. Sosyal medyada 'Biz de senin gibi yalıda otursak evden çıkmayız' şeklinde mesajlar alan Sabancı, "Tek amacım iyi niyetle insanları korumaktı" dedi.

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'ın, "Ateş içinde hastanede bir saat geçirseler 365 gün evde kalmaya razı olurlar" başlıklı yazısı şöyle:

"Bir insan pandemi döneminde 'Evde kal' çağrısı yaptığı için sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulur mu? Maalesef bizim ülkede oluyor. İşte Arzu Sabancı'nın başına gelen gibi. Sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesaj yüzünden adeta linçe uğradı:

'Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam. Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz... Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden. Sakın 'evde sıkıldık' demeyin. Rahat nefes aldığınız güne, evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam.'

'Sakın sıkıldık demeyin, evinizde kalın' diyerek topluma sosyal mesaj vermeye çalışmış Sabancı. Hani çıkın sokağa, maske, mesafe önemsemeden gezin dese anlayacağım eleştirileri de, bu mesajda ne var bu kadar öfkelenecek? Öfkelenecekseniz, tüm uyarılara rağmen evde parti düzenleyenlere, salgına aldırış etmeden maskesiz, mesafesiz otellerde eğlenenlere öfkelenin. Arzu Sabancı'ya değil... Zengin düşmanlığı yapmak için Sabancı'yı bu mesajı üzerinden linç etmeye kalkmak büyük bir haksızlık. Hele ki bir kadına bunu yapmak bence psikolojik şiddetin en somut örneğidir.

Tanıdığım en zarif insanlardan biri Arzu Sabancı. Kendisi de Covid-19'a yakalandığı için hastanede kaldı ve bu illetin insan vücudunu nasıl harap ettiğini de bizzat yaşayarak gördü. Bu tecrübesine dayanarak uyarılarda bulunması kadar insancıl bir şey olamaz. Kendisini 'geçmiş olsun' demek için aradım.

Covid- 19'u ağır geçirdiğini söyleyen Sabancı, 'Çok zor ve acılı bir süreç. İnsanlar zor nefes alarak, ateşler içinde hastane odasında bir saati yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar. Lütfen herkes kendisini korusun. Allah bu hastalıkla mücadele edenlere de yardım etsin. Benim tek amacım iyi niyetli olarak 'evde kal' çağrısı yaparak salgın sürecinde insanları korumaktı' dedi."



