Türkiye Evinin önünde dolaşıyor diye kediyi vurdu

Evinin önünde dolaşıyor diye kediyi vurdu

Türkiye

Evinin önünde dolaşıyor diye kediyi vurdu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi bir şahıs, evinin önünde dolaşan bir kediyi pompalı tüfekle vurdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülen kedinin felç kalma durumunun olduğu öğrenildi.

27 Şubat 2022, Pazar 00:08 Son Güncelleme:
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Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Ambardere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.B. isimli vatandaş, evinin önünde dolaşan kediye pompalı tüfekle korkutmak için ateş etti. Saçmaların isabet ettiği kedi kanlar içerisinde yerlere yığıldı. Ateş sesleri ile çevredeki vatandaşlar olay yerinde kediyi yaralı halde görünce polis ekiplerine durumu bildirdi. Kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Kedinin omuriliğine isabet eden saçmaların felç riski oluşturabileceği bilgisi kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


İHA

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