Evinin salonundan ünlülerle düet

İstanbul'da ArsNova Akapella Korosu ve PeraKoroFest’de sanat direktörü olarak çalışan Kübra Şenyaylar, karantinada evde kaldığı günleri müzik yaparak değerlendiriyor. Bir kulaklık ve bir cep telefonu uygulamasıyla Instagram profilini küçük bir orkestraya dönüştüren Şenyaylar, kendisini de Pozitif Söylem Partisi kurucusu olarak tanımlıyor. Daha çok Türk pop müziği seslendiren genç öğretmenin en çok beğenilen video serisi ise ünlü isimlerle yaptığı online düetler. Kübra Şenyaylar, karantina döneminde evde canlı kayıt yapan ünlü isimlerin videolarını kendi sesiyle birleştirerek, evinin salonundan düet yapıyor. Yalın ve Kenan Doğulu, bugüne kadar dijital düet yaptığı ünlü isimler arasında. İşte Kübra'nın eğlenceli kayıtlarından bazıları:





Peki Pozitif Söylem Partisi nedir?

Kübra, partisinin kurallarını şöyle sıralıyor:

Derin nefes al ve korkuyu, kaygı, negatif tüm duygularını bırak. Yerine sevgi ve neşeyi davet et. 4 kişiye seni seviyorum de 4 kişiyi affet 4 kişiden af dile

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